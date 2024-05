Tanınmış jurnalist Ruslan Eldaroğluna vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat paylaşılıb. Bildirilib ki, ona İmişli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsi həvalə olunub.

Qeyd edək ki, Ruslan Eldaroğlu daha əvvəl Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasının mətbuat katibi vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.