Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Kəlbəcər rayonunun təhsil statistikası ilə bağlı infoqrafika hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2020-2021-ci tədris ili ərzində rayon üzrə məktəblərin sayı 109-dur. Eyni zamanda, müəllimlərin sayı 1952 nəfər, şagirdlər isə 15666 nəfər təşkil edir.

Həmin infoqrafikanı təqdim edirik:

