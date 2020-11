Məşhur cütlük Zaur Baxşəliyev və Günay Baxşəliyevanın ikinci övladları dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı aparıcı Aytən Səfərova sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, cütlüyün körpəsi bu dəqiqələrdə dünyaya gəlib.

Qeyd edək ki, Zaur və Günayın Dilavər adlı bir qız övladı da var.

