TƏBİB-in mətbuat xidmətinin əməkdaşı, məsləhətçi Elnarə Baxışlı koronavirusa yoluxub.

Bu barədə E.Baxışlı Metbuat.az-a bildirib.

Onun sözlərinə görə, koronavirusa görə verdiyi testin cavabı pozitiv çıxıb.

