Bakı sakinləri Fransanın Azərbaycandakı Səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt sakinləri və 40-a yaxın QHT səfrilik qarşısına toplaşaraq Fransa senatında qondarma “Dağlıq Qarabağ respublikasının” tanınmasına dair qətnamə layihəsinin qəbuluna etiraz edir.

Aksiya iştirakçıları səfirlik qarşısında bəyanat səsləndiriblər. k M

