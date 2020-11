Türkiyə və İranın Azərbaycandakı səfirləri görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Erkan Özoralla İran İslam Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Abbas Musəvi arasında görüş keçirilib.

Görüşdə Azərbaycanla münasibətlər və Qarabağ mövzusu ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

