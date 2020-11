UEFA “Qarabağ” futbol klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurlan İbrahimov haqqında qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurumun Nəzarət, Etik və İntizam komitəsi aşağıdakı qərarları qəbul edib.

Qərara əsasən Ağdam klubunun rəsmisinin futbolla əlaqəli hər hansı fəaliyyətinə ömürlük qadağa qoyulub. Bundan başqa klub 100 min avro civarında cərimələnib.

