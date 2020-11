"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mətbuat konfransında onun köməkçisi Elçin Rəhmanov bildirib.

O qeyd edib ki, Qurbanovun COVİD-lə bağlı ilk testi pozitiv çıxıb, səhhəti yaxşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.