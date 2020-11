Azərbaycan Vətən Müharibəsində bir qolunu itirən qazimiz Sahil Həsənlini Şuşa azad olunan gün hospitalın pəncərəsindən əlini ürəyinə qoyub “Şuşa bizimdir” deməsi ilə tanıdı. O gündən başlayaraq hamı onunla maraqlanmağa başladı.

Qazimiz "Yeni Tv"yə müsahibəsində keçdiyi döyüş yolundan söhbət açıb.

Metbuat.az həmin müsahibəni təqdim edir:

