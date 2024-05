Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun sonuncu müsahibəsi yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, müsahibə ARB-də yayımlanan "O üz" proqramında efirə verilib. Cavanşir Məmmədov Xalq artisti Aftandil İsrafilova həsr edilən verilişə açıqlama verib.

Qeyd edilib ki, müğənni bu müsahibəni ölümündən bir neçə gün öncə verib və özü izləyə bilməyib.



Həmin görüntüləri təqdim edirik:

