Günün ulduz falı - 2 DEKABR

Qoç - maddi məsələləri ön plana çəkin. Çətin qərar qəbul etməli olacaqsınız. Müxtəlif sahələrdən olan maraqları uyğunlaşdırın, başladığınız layihəyə final ştrixləri əlavə edin. İşlərin aparılması ilə bağlı köhnə metodlar artıq işləmir. İncə dəyişikliklər və islahatlar dövrü başlanıb.

Buğa - konkret addımlarla bağlı məsləhət ala bilərsiniz. Qarşınıza konkret hədəf və məqsəd qoyun, qüvvənizi paylaşdırın.

Əkizlər - sizə yaxın olan, ümumi maraq və ya niyyətlərə malik olduğunuz insanlarla sıx ünsiyyət qurun. Şəxsi münasibətlərlə planlarınıza müdaxilə edəcək spontanlıq amilini mütləq nəzərə alın.

Xərçəng - kollektiv fəaliyyət üçün əlverişli zamandır. Balşadığınız işi sürətlə başa vurmağa çalışın. Bu günün işini sabaha saxlamayın. Poçt qutularınızı yoxlayın. Maraqlı informasiya və ya dostlardan təklif ala bilərsiniz. Bu isə proseslərə yeni təkan verə bilər.

Şir - şəxsi münasibətlərdə mənasız məqamlarla vidalaşın. Yeni planlar qura bilərsiniz. Bu gün mühüm qərar qəbul edə bilərsiniz.

Qız - taleyin xəbərdarlıqlarını qulaqardına vurmayın. Yeni tanış olduğunuz insana etibar etməyin. Qovhaqovdan bir qədər kənara çəkilib sakit şəraitdə işləməyə başlayın. Probleminizi çözmək üçün dövlət qurumuna müraciət edin.

Tərəzi - iradəli, qətiyyətli davranaraq bədxahların məkrli əməllərinə imkan verməyin. Sosial təmaslar, gərəkli məlumat almaq üçün əlverişli zamandır. Əhvalınız şən ola bilər.

Əqrəb - dəyişikliklərə artan ehtiyac düşünülməmiş, tələsik addımlara təkan verə bilər. Çox mühüm hadisələr zamanıdır. Lakin niyyətlərlə istəklər nəticələrlə ziddiyyət təşkil edə bilər. Sonrakı fəaliyyət üçün zəmin hazırlayın.

Oxatan - dəyişikliklər zamanıdır. Parlaq, emosional hadisə olacaq. Romantikaya qapılmayın. Güclü hisslər, gözləntilər olacaq.

Oğlaq - özünüz barədə az danışın, deyilənlərə huşyar olun. Məxfi məlumatın alınması ehtimalı var. Xırdalıqları və təfərrüatları önəmsiz saymayın. Dərman preparatları içməyə aludə olmayın. Ərzaqların keyfiyyətinə fikir verin.

Dolça - böyük xərcə, başqaları ilə təmasların nizamlanmasına hazır olun. Sizin üçün önəmli insanların indiyədək kölgədə qalan məziyyətlərinin aşkarlanmasını diqqətlə müşahidə edin.

Balıqlar - detallara və nüanslara, şəxsi münasibətlərdə isə emosiyalara fikir verin. İllüziyalara qapılıb yaşamınızda mühüm irəliləyişi şərtləndirəcək olayı nəzərdən qaçırmayın.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.