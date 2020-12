Aktyor, SSRİ Xalq artisti Valentin Qaft vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə TASS-a onun həyat yoldaşı Olqa Ostroumova xəbər verib.

Teatr və kino aktyoru Valentin Qaft 1935-ci ildə anadan olub. O, "Qaraj", "Baharın 17 anı", "Salam, mən sizin xalanızam", "Master və Marqarita" kimi filmlərdə rol alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.