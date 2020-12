Azərbaycan əsgəri Ermənistanla sərhəddə Laçının ən hündür nöqtəsinə dövlət bayrağımızı sancıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, əsgərlərimiz 70 kilometr piyada yol qət etdikdən sonra bayrağımızı 2 min metrdən artıq hündürlüyü olan zirvədə dalğalandırıblar.

