Hadrut, Cəbrayıl və Horadizdə aparılan axtarışlar zamanı daha 8 erməni hərbçisinin cəsədi tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “news.am” saytı məlumat yayıb.



Sayt aidiyyəti qurumların bu gün də Azərbaycan torpaqlarında müharibə zamanı ölmüş hərbçilərin cəsədlərini axtaracağını yazıb: "Bu gün axtarışlar dağlıq ərazilərdə, Hadrut Horadiz, Cəbrayıl və Şuşada davam etdiriləcək”.



Qeyd edək ki, bu günə qədər axtarışda olan 1047 erməni hərbçisinin cəsədinin qalıqları aşkarlanıb.

