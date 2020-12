Kəlbəcərdən Göyçəyə gedən gizli tunelin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddiaya görə bu tuneli ruslar qizil axtararkən qazıb. Görüntüləri çəkən hərbçimiz tunelin çox təhlükəli olmasına baxmayaraq ayaqyalın, buz kimi suda ayağını çınqıl daş kəssə də 1 km-ə yaxın ərazini tərəddüdsüz qət etdiyini söyləyir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

