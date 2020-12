Ermənistanda polis baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edən etirazçıları saxlamağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar bu gün Yerevanda mərkəzi prospekti bağlayıblar.

Müxalifətçilərin həbsindən sonra aksiya iştirakçıları əsas küçə və prospektlərdən çəkiliblər.

