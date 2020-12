Yəmənin Aden hava limanında güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yeni hökumət üzvlərinin gəlişi zamanı qeydə alınıb. Partlayış nəticəsində ölənlər və yaralananların olduğu bildirilir.





Məlumata görə, Yəmən Nazirlər Kabinetinin üzvləri arasında xəsarət alan yoxdur.

