Bu qan qrupundan olan insanlar viruslara AZ YOLUXUR - Təbii interferonları var

Tədqiqatçılar hansı qan qrupu daşıyıcılarının immunitetinin daha zəif, hansının daha güclü olduğunu araşdırıblar. Məlum olub ki, ikinci qrupa sahib insanlar xəstəliklərə qarşı daha həssasdırlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Ekonomika seqodnya" xəbər yayıb.

Məlum olub ki, 40 faiz halda virusa yoluxma zamanı onların oranizminin interferon istehsal etmək qabiliyyəti azalıb.

Birinci, üçüncü və dördüncü qan qruplarının sahibləri daha güclü immunitet ilə seçilib.

Tədqiqat zamanı alimlər dördüncü qrupa sahib insanların ən sağlam olduqları qənaətinə gəlib. Belə ki, 92 faiz halda onlarda interferon yaxşı istehsal olunub.

Birinci və üçüncü qan qrupu olan donorlar arasında bu göstərici müvafiq olaraq 80 faiz və 91 faiz təşkil edib. (oxu.az)

