Gəncədə koronavirusa yoluxan həkim vəfat edib.

Bu barədə məlumat sosal şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, həkim Xatirə Əliyeva koronaviruslu xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olub. Bir müddət əvvəl özü də COVID-19 infeksiyasına yoluxan Xatirə Əliyeva həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq, dünyasını dəyişib.

