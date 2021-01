Azərbaycanda və Ermənistanda əsirlikdə olan şəxslərin sayı açıqlandı

“Əsir və itkin düşmüş, girov vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tərdbirlər nətcisəində 12 hərbi qulluqçumuz və 2 mülki şəxs əsirlikdən azad edilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində keçirilən mətbuat konfransında Əsir və itkin düşmüş, girov vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri İsmayıl Axundov deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda 2 mülki şəxs erməni əsirliyində saxlanılır:

“Azərbaycanda isə 5 erməni əsilli şəxs saxlanılır. Onlardan 2-si hərbi, 3-ü isə mülki şəxsdir. Onlar barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verilib”.

