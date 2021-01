SENSASİYA: Rüstəm Muradov Armen Abazyanı Bakıya gətirir - Erməni KİV

Ermənistan hökuməti Rüstəm Muradovdan Azərbaycandan təyyarə almasını xahiş edib.

Metbuat.az Mediaport-a istinadən xəbər verir ki, bu təyyarə ilə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Armen Abazyan Bakıya gizli səfər etməli idi.

Erməni media qurumları məlumatın Ermənistan hökumətindəki mənbədən alındığını bildirir. Erməni tərəfi Muradovdan səfərin 9-10-11 yanvar tarixlərində həyata keçirilməsini xahiş edib.

Mənbənin sözlərinə görə rəsmi Moskva səfərlə bağlı etiraz etməyib. Lakin dəqiq tarixin verilməsini tələb edib.

Qeyd edək ki, ilk dəfə Abazyanın Bakıya gizli gələcəyi xəbərini keçmiş səfir Mikael Minasyan yaymışdı.

