Bu gün Muğlanın Datça rayonunda 4 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb. Episentri Egey dənizinin Datça sahilində olan zəlzələ yerli vaxtla saat 07.33-də yerin 14 km dərinliyində qeydə alınıb.

