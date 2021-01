SOCAR bu il yeni istiqrazlar buraxacaq

SOCAR tərəfindən 2021-ci ildə daxili bazar üçün ABŞ dollarında yeni istiqrazların emissiyası planlaşdırılır.

“SOCAR Capital”dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 2020-ci il dünyanı bürüyən COVID-19 pandemiyası, qlobal miqyasda siyasi qeyri-stabillik və neftin qiymətinin ötən illərə nəzərən aşağı olması səbəbindən ciddi iqtisadi çətinliklərlə yadda qalıb. Qeyd olunan çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində SOCAR tərəfindən 2016-cı ildə təsis olunmuş “SOCAR Capital” MMC müvafiq təkliflər paketi, araşdırma və hesabatlar hazırlayaraq fəal surətdə iştirak edib:

"2020-ci ilin ilk yarısında qlobal səhm və istiqraz bazarlarında qiymətlərin kəskin şəkildə enməsi “SOCAR Capital”a uğurlu investisiyalar etmək üçün əlavə imkan yaradıb. Bundan savayı, qeyri-neft sektorlarına alternativ investisiyaların qoyulması proqramı çərçivəsində yüksək mənfəət gətirmiş beynəlxalq birjalarda səhm alqı-satqılarını həyata keçirib.

“SOCAR Capital” şirkəti növbəti ildə də beynəlxalq investorların Azərbaycana cəlb olunması, SOCAR-ın daxili strukturlaşdırılması və şaxələnməsi proqramının həyata keçirilməsi, SOCAR İstiqrazlarının təkrar bazarda tədavülünün aktiv surətdə davam etdirilməsində birbaşa rol oynayacaqdır. Eyni zamanda SOCAR-ın beynəlxalq investisiya portfelinin genişləndirilməsi, iqtisadi və maliyyə araşdırmalarının aparılması yönündə də fəaliyyətlərini davam etdirəcək".

Şirkətdən qeyd edilib ki, 2016-cı ildə 5 illik müddətə daxili bazar üçün buraxılmış SOCAR İstiqrazlarının 4-cü ili artıq geridə qalıb və bu illər ərzində SOCAR İstiqrazlarına tələbat artaraq davam edib:

"SOCAR 2016-cı ildə buraxdığı ilk istiqrazlarla qiymətli kağızlar bazarında böyük uğurlara imza atmış və təkrar bazarda tədavülə başlandığı ilk gündən indiyədək ən çox ticarət olunan qiymətli kağız statusunu qoruyub-saxlamışdır. İlk buraxılan SOCAR İstiqrazları daxili kapital bazarlarında mühüm canlanma yaratdı. 100 milyon dollarlıq həcmdə emissiya olunan istiqrazlara tələbat 200 milyon dollardan artıq oldu. İstiqrazlar üzrə indiyədək investorlara 20 milyon ABŞ dolları məbləğində faiz ödənilib. Növbəti faiz ödənişi cari ilin 17 yanvar tarixində baş tutacaq.

Uzun müddətdən bəri investorlar tərəfindən gələn çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq Azərbaycanın ən böyük şirkəti və vergiödəyicisi olan SOCAR tərəfindən 2021-ci ildə daxili bazar üçün ABŞ dollarında yeni istiqrazların emissiyası planlaşdırılır. Yeni buraxılacaq istiqrazların parametrləri aşağıdakı kimidir:

Müddət: 5 il

Kupon faizi: 4.5%

Faiz ödəniş periodu: rüblük

Nominal dəyər: 1000 (min) USD

Sayı: 100,000 ədəd (toplam məbləğ 100 milyon ABŞ dolları)

5 ilin yekununda ödəniləcək toplam kupon məbləği: $22.5 mln

Təklif üsulu: abunə yazılışı

Marketmeyker: “PSG Kapital” İnvestisiya Şirkəti"

