Müğənni Səbinə Selcandan xəbər var.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda Türkiyədə yaşayan Səbinə ötən gün avtomobil qəzası keçirib. Bu barədə özü "İnstagram" hesabında məlumat verib. Bildirib ki, özünə heç nə olmasa da köməkşisi yaralanıb.

Qəzaya aid fotonu təqdim edirik:



