Tarixən Azərbaycanın bütün bölgələrində hər qarış torpaq uğrunda işğalçılara qarşı ölüm-dirim savaşı gedib.

Qərb tarixçilərinin Şərqin unudulmaz savaşı adlandırdıqları Salyan döyüşü də belələrindəndir.

Artıq döyüşdən 215 il keçir. 215 il bundan öncə baş verən Salyan döyüşü haqqında tarixi mənbələrdə çox az məlumat var.

Döyüşlə bağlı BAKU.TV-nin araşdırma süjetini təqdim edirik:

