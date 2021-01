Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən KİV nümayəndələri üçün brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, brifinqdə Prezident Administrasiyasının İqtisadi məsələlər və innovativ inkişaf siyasəti şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayeva, Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin təşkili şöbəsinin müdiri Seymur Musayev iştirak edirlər.

