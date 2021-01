Baş nazirə məktub yazdı: Bu 11 ölkə DARMADAĞIN olacaq

Hindistanlı ekstasens dağıdıcı yeraltı təkanların olacağını, bir sıra ölkələrin darmadağın olacağını bildirib.

Metbuat.az Day.az-a istinadən xəbər verir ki, Hindistanın Babu Kalayil adlı tanınmış cadugəri qorxunc hadisənin olacağından xəbər verib.

Hindli cadugər Hind Okeanında baş verəcək güclü zəlzələ haqda hər kəsi məlumatlandırıb. Zəlzələnin nəhəng sunami yaradacağını iddia edən şəxs Çin, Hindistan, Yaponiya, Nepal, Pakistan, İndoneziya, Əfqanıstan da daxil olmaqla 11 ölkədə dəhşətli dağıntılar gözlənildiyini bildirib.

Təbii fəlakətin qurbanlarının sayını azaltmaq məqsədilə, o, hətta Hindistanın baş nazirinə məktub yazaraq, kataklizmlərə hazırlaşmağı məsləhət görüb. Məktubda onun sözlərini qulaqardına vurmamağı xahiş edən hindli ekstrasens, dağıdıcı zəlzələnin bu ilin sonlarında olacağını da dəqiqləşdirib.

