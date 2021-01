Yanvarın 27-dən ümumi təhsil müəssisələrində 2020-2021-ci tədris ili üzrə qış tətili başlayır.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a a verilən məlumata görə, qış tətili 27-31 yanvar tarixlərini əhatə edir.

Qeyd edək ki, ümumi təhsil müəssisələrində dərslər sentyabrın 15-də başlayıb iyunun 14-də başa çatacaq.

