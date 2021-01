Bu gün doğum günü olan şəhidlərimiz – FOTOLAR

Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olan və itkin düşən hərbi qulluqçuların siyahısını yayımlayıb.

Siyahıda şəhidlərin və itkin düşənlər adları, rütbələri, fotoları və doğum tarixləri qeyd olunub.



Metbuat.az siyahıya əsasən bu gün doğum günü olan şəhidlərin və itkin düşən hərbi qulluqçuların siyahısını təqdim edir:



1. Kapitan Əliyev Füzuli Vidadi oğlu - 26 yaş

2. Baş leytenant Əlizadə Qorxmaz Arif oğlu - 26 yaş

3. MAHHXHQ kiçik çavuş İsrafilov Abdulla Yadigaroviç - 24 yaş

4. Leytenant Məmmədov Məhəmməd Zakir oğlu - 27 yaş

5. Əsgər Məmmədli Murad Teymurşah oğlu - 25 yaş

6. MAHHXHQ əsgər Mustafazadə Ceyhun Şükür oğlu - 24 yaş

7. Gizir Mütəllimov Qəzənfər Ədalət oğlu - 29 yaş

8. Əsgər Qurbanov Vahid Elşad oğlu - 20 yaş

9. Əsgər Xankişiyev Nicat Aşur oğlu - 22 yaş

10. Mayor Zeynalov Müseyyib Saleh oğlu - 33 yaş





(Ordu.az)

