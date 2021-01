Millimizin oyunlarının təqvimi açıqlandı

21 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandamızın "Avro-2023"ün seçmə mərhələsindəki oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, millimiz ilk matçını Norveç yığmasına qarşı keçirəcək.



6 iyun, 2021

Norveç – Azərbaycan



2 sentyabr, 2021

Xorvatiya – Azərbaycan



7 sentyabr, 2021

Avstriya – Azərbaycan



8 oktyabr, 2021

Azərbaycan – Finlandiya



12 oktyabr, 2021

Azərbaycan – Xorvatiya



12 noyabr, 2021

Azərbaycan – Avstriya



16 noyabr, 2021

Azərbaycan – Norveç



25 mart, 2022

Azərbaycan – Estoniya



3 iyun, 2022

Estoniya – Azərbaycan



7 iyun, 2022

Finlandiya – Azərbaycan



Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 2023-cü ildə Gürcüstanda və Rumıniyada təşkil ediləcək.



