“WhatsApp”da daha bir yenilik istifadəyə verilib.

Metbuat.az “ted.az”a istinadən xəbər verir ki, artıq şirkətdə baş verən yeniliklər barədə tətbiqdə statuslar paylaşılacaq.

“WhatsApp”ın ilk statuslarında "Təkcə məxfiliyinizə dair öhdəliyimiz dəyişməz olaraq qalır", "Tam şifrələndiyinə görə “WhatsApp” şəxsi söhbətlərinizi oxuya və ya dinləyə bilmir", "Yeniləmələr üçün bizi izləyin" kimi məlumatlar paylaşılıb.

