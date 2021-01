Xəbər gəldi ki, Şuşaya getmək lazımdır... Elə bil kimsə dedi ki, 5 metr qalx yuxarı. Qayanın arxasına keçən kimi həmin yeri minaatanla vurdular... 40 ermənini qırdıqdan sonra orada xeyli erməni qalmışdı.

Metbuat.az qazi Seymur İbrahimzadənin Vətən Müharibəsi xatirələrini təqdim edir.

