Siyavuş Novruzov: “Məhəmməd Füzuliyə prezident təqaüdü təyin edilmişdi, ala bilmədi”

"Korrupsiya və rüşvətxorluq iki tərəfli olur. Rüşvəti verməsən, alan kimdir ki?”.

Metbuat.az.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov deyib.

S.Novruzov bildirib ki, korrupsiya və rüşvətxorluğun kökləri qədim dövrlərə gedib çıxır: "Sosial təminat sahəsində korrupsiya olub. Xatırlayırsınızsa, Məhəmməd Füzuliyə 9 axçalıq prezident təqaüdü təyin edilmişdi, ala bilmədi. Şikayətə getsə də, ala bilməyib. Deyir, salam verdim, rüşvət deyildir deyə almadılar. Yəni bu bütün dövrlərdə olub”. (demokrat.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.