Ermənistanın baş prokuror Artur Davtyan Azərbaycanın separatçıların nəzarəti altında olan Qarabağ bölgəsinə qanunsuz səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Xankəndində separatçı rejim qalıqlarının başçısı Araik Arutyunyanla görüşüb.

Onlar müharibəsonrası dövrdə insan fəaliyyətinin müdafiəsinə yönəlmiş dövlət institutlarının fəaliyyətinin təşkili, qondarma “DQR” vətəndaşlarının hərəkətetmə, ərazidəki qanuniliyin təmin edilməsi məsələsi və s. müzakirə ediblər.(Report)

