Tanınmış teatr və kino aktyoru, Gəncə Dövlət Dram Teatrında və Gəncə Dövlət Nizami Poeziya Teatrında uzun müddət çalışmış Əməkdar artist, Prezident mükafatçısı Əlican Əzizov vəfat edib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətkarın sənət yoldaşları məlumat yayıblar.

Ə. Əzizov Azərbaycanfilmin istehsalı olan "Süd dişinin ağrısı", "Dairə", "Şahid qız" filmlərində çəkilib.

Allah rəhmət eləsin.

