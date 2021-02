Sərhədin açılması üçün İrəvan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır - Politolqdan AÇIQLAMA

''Daşnaklar xarici işlər naziri Ara Ayvazyanın Türkiyə ilə sərhədin açılması mümkünlüyü açıqlamasını tənqid ediblər. Erməni radikalların fikrincə, sərhəd açılarsa Ermənistanla dünyadakı erməni lobbisi arasında uçurum yaranacaq, çünki ikincilər Türkiyə ilə istənilən təmasın əleyhinədirlər, daşnaklar isə məhz lobbinin maliyyəsi hesabına Ermənistanda siyasi varlığını davam etdirə bilirlər''.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Elxan Şahinoğlu verib.

O qeyd edib ki, daşnaklar hardasa haqlıdırlar, erməni lobbisinin özünün “anti-türk” dünyası var, 100 ildən çoxdur bununla yaşayırlar, ancaq bu “dünyanın” bu illərdə Ermənistana xeyri olmadı, müxtəlif parlamentlərin “soyqırım” qətnamələri Emənistanın qonşusu Türkiyə və türk dünyası ilə problemlərini dərinləşdirdi.

''Ermənistan hakimiyyəti iki reallığı qəbul etməyə başlayıb. Birinci reallıq odur ki, Türkiyə ilə sərhədin açılması Ermənistan iqtisadiyyatını canlandıra bilər, üstəgəl İrəvan Rusiya ilə Türkiyə arasında tərəfdaşlıq münasibətlərini nəzərə almaq məcburiyyətindədir.

Ancaq sərhədin açılması üçün İrəvan Türkiyənin və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır.

Prinsip etibarilə bu nəticə də əldə olunacaq. Ermənilər özləri də deyirlər ki, əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd sürətlə formalaşırsa, bu o deməkdir ki, İrəvan faktiki Dağlıq Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb. Təsadüfi deyil ki, Laçın dəhlizi üzərindən də gediş-gəlişlərin nəzarətə götürülməsi prosesinə başlanılıb''.

Elxan Şahinoğlu bildirdi ki, İrəvan ikinci reallığı da sakitcə qəbul edib. Əgər Ermənistan hakimiyyəti və cəmiyyəti əsirlərinin geri qaytarılmasını istəyirsə, bundan sonra Dağlıq Qarabağa “hərbi xidmətə” heç kimi göndərməməlidir. Bunu da səssizcə qəbul etdilər və xəbərini yaydılar, əvəzində hissə-hissə əsirləri geri qaytarılır.

''Üçüncü mərhələ Dağlıq Qarabağdakı silahlı separatçıları tərksilahının sürətlənməsidir. Bu prosesi də gücləndirməliyik. “Dəmir yumruq” kitabımda da yazdığım kimi növbəti mərhələdə - “ağıl oyunlarında” da üstün olacağıq''.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.