Space TV-yə yeni rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Kamil Şahverdiyev kanalın yeni rəhbəri təyin edilib.

Kamil Şahverdiyev xəbəri APA-ya təsdiqləyib.

