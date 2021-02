SON DƏQİQƏ! Hava şəraiti ilə bağlı YENİ AÇIQLAMA

İlkin məlumatlara əsasən, ölkə ərazisində qarlı hava şəraitinin fevralın 19-u gündüz saatlarınadək davam edəcəyi gözlənilir. Fevralın 19-dan gündüz saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək.

Bunu Metbuat.az-a Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova deyib.

G.Məmmədova qeyd edib ki, fevralın 17 və 18-də Bakıda və bölgələrdə hava şəraitinin dəyişiləcəyi, qar yağacağı, əsasən, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların güclü və intensiv olacağı gözlənilir. Rayonlarda yolların buz bağlayacağı gözlənilir.

Onun sözlərinə görə, artıq qonşu ölkələrdə hava şəraitinin dəyişməsi müşahidə edilir, bəzi ərazilərdə qar yağır:

"Belə hava şəraitinin bu gün paytaxtda da müşahidə edilməsi gözlənilir. Artıq dağlıq rayonlarda qar yağması müşahidə edilir. Şahdağda artıq qarın hündürlüyü 4 sm-ə çatıb. Paytaxtda da bugün hava arabir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə sulu qar yağacaq, axşama doğru isə qara keçəcək".

G.Məmmədova deyib ki, bu gün paytaxtda güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 15-20, arabir 23-25, axşama doğru isə yarımadanın bəzi yerlərində 28-30 metr/saniyədək güclənəcək.

Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə artıq 5-10 dərəcə aşağı enib. Günorta saatlarında temperaturun 1-3 dərəcədən yüksək olacağı gözlənilmir.

Direktor əlavə edib ki, sabah da bölgələrdə, eləcə də Bakıda qarlı hava şəraiti davam edəcək.

Sabah Bakıda fasilələrlə sulu qar və qar yağacaq. Güclü şimal-qərb küləyi gecə və səhər saatlarında müşahidə olunacaq. Günortadan sonra küləyin tədricən mülayimləşəcəyi proqnozlaşdırılır.

Fevralın 19-da gün ərzində Bakıda, eləcə də bölgələrdə hava şəraitində sabitlik yaranacaq, hava əsasən, yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək.

