Tanınmış dietoloqu həkim əri öldürdü - VİDEO

Tanınmış dietoloq öldürülüb.

Metbuat.az haberler-ə istinadla bildirir ki, Türkiyənin tanınmış dieoloqunu həkim əri qətlə yetirib. Cinayət hadisəsi Antalyada baş verib.

Həkim Yusuf Onur Kaan Bozkurt dieololoq xanımı Gamze Kaçar Bozkurtu öldürdükdən sonra intihar edib.

Cinayətin səbəbi bəlli deyil.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl cütlük jurnallardan birinin qonağı olub, üz qabığı üçün fotosessiya etdirib, müsahibə veriblər. Müsahibədə dietoloq əri barədə "onun məntiqinə və zəkasına vuruldum" sözlərini deyib.(Milli.az)

