Ən ucuz kənd məhsulları hansı bazarlarda satılır? - QİYMƏTLƏR

Həftəsonu yarmarkasında məhsul bolluğu yaşanır.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, yarmarkada qiymətlər də müxtəlifdir.

Paytaxtın 3 nöqtəsində fəaliyyət göstərən "Kənddən şəhərə" yarmarkasında kartofun 1 kiloqramı 80 qəpiyə, soğanın 1 kiloqramı 90 qəpiyə, Salyan pomidoru 1 manat 80 qəpiyə, Göyçay və Qazax pomidorunun 1 kiloqramı isə 2 manata təklif olunur. Xiyarın 1 kiloqramı isə 3 manat 30 qəpikdir.

Almanın 1 kiloqramının qiyməti 90 qəpik və 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Narın 1 kiloqramı 1 manat 50 qəpik, yerli mandarin 1 manat 50 qəpik - 2 manat arasında təklif olunur.

Kənd yumurtasının biri 25 qəpiyə satılır. Qoz ləpəsinin kiloqramı 10-17 manat, fındıq ləpəsinin kiloqramı isə 14-16 manat arasında dəyişir. Ancaq bu qiymətlər heç də hamını razı salmır.

Müqayisə üçün paytaxtın "8-ci kilometr" bazarında da olduq. Burada da əksər qiymətlər yarmarkadakına yaxın olsa da, bəzi məhsulların qiymətində fərqlər gözə çarpır.

Bazarda yerli kartofun 1 kq-nın qiyməti 1 manatdan başlayır. Amma qiymət məhsulun növünə görə də dəyişir. Soğanın kiloqramı isə 80 qəpikdən satılır. Xaricdən gətirilmiş xiyar 3 manata, yerli xiyar isə 4 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Qazax pomidorunun kiloqramını 1 manat, Zirə pomidoru isə 2 manat 50 qəpiyə almaq mümkündür.

"8-ci kilometr" bazarında almanın 1 kiloqramının qiyməti 50 qəpik - 1 manat 50 qəpik arasında dəyişir. Narın 1 kiloqramı 1 manat 50 qəpiyə, yerli mandarinin kiloqramı 1 manat 80 qəpik - 2 manata satılır. Kənd yumurtasının bir ədədi isə 23 qəpikdir. Qoz ləpəsinin kiloqramı 10-15 manat arasında dəyişir.

Qeyd edək ki, "Kənddən şəhərə" yarmarkaları karantin qaydaları sərtləşdirilməsə, yalnız həftəsonları olmaqla müntəzəm şəkildə fəaliyyət göstərəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.