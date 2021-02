Dünən dünyasını dəyişən stilist Balaşın ölüm səbəbi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Nadir Qafarzadə İnstaqram hesabında foto paylaşaraq mərhumun bacısı müğənni Xatun Əliyevaya baş sağlığı verib: "İlk imicimdə dəyişilik edən insan. Allah sənə rəhmət eləsin! Axır qəminiz olsun".

Müğənni daha sonra rəy bölümündə stilistin ölüm səbəbi haqda yazıb: "Eşitdiyimə görə, qan xərçəngi (Leykoz) idi"-deyə, qeyd edib.

(Azxeber.com)

