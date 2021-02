22 fevral Bakı şəhəri Xətai rayon prokurorluğunda 20 yaşlı Sevil Atakişiyevanın intihar faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb.

İntihar faktından sonra qızın rəfiqələri onun bu intiharda uşaqlarını suçlayan yazışmalarını yayıb. Hazırda nişanlı olmuş qız Nardaran qəbiristanlığında uyuyur. Onun qəbrini tər çiçəklər deyil boş nişan xonçaları bəzəyir.

Metbuat.az anews.az-a istinadən Sevil Atakişiyevanın özünü atdığı binadan və dəfn olunduğu yerdən reportajı təqdim edir:

