Almaniyanın “Biontech” şirkətinin qurucusu, türkiyəli professor Uğur Şahin koronavirusun azalması və normal həyata qayıtmaqla bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Der Spiegel”ə müsahibəsində deyib ki, iyun ayında yoluxma və ölüm sayı daimi olaraq azalacaq.

Hazırladığı koronavirus peyvəndinin yeni mutasiyalara qarşı təsirli olduğunu vurğulayan professor deyib ki, əsas məsələ həmin vaxta qədər kifayət qədər insanın vaksinasiya olunmasıdır.

