Samuxda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, rayonun Qarabağlar kənd sakinləri - 37 yaşlı Elmin Məmmədov və 45 yaşlı Eldəniz Həsənov bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.