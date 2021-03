Bu da Oksananın heç yerdə görmədiyiniz OĞLU - VİDEO

Rəqqasə Oksana Rəsulova ilk dəfə oğlunu göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ARB kanalında Oksananın oğlu haqqında süjet hazırlanıb. "Onun sirri" verilişində qonaq olan rəqqasəyə oğlunun atası haqqında suallar ünvanlasalar da o suallara cavab verməkdən boyun qaçırıb oğlu haqqında danışıb:

"Deyirsiz oğlumun adını niyə açıqlamıram? B ilirsiniz ki, mənim bütün həyatım göz önündə idi. Yəni b undan öncəki evliliyim göz qabağında idi. Hər kəs bir söz deyirdi. Amma mən bilirdim ki, hər şeyim var həyatda lakin qadın xoşbəxtliyim yox idi. Çünki tam deyildim. Amma indiki ailəmlə mən tam xoşbəxtəm. Qadın xoşbəxtliyimi tapdım. Ona görə indi həyat yoldaşımı ailəmi heç kimə göstərmək istəmirəm".

Daha ətraflı verilişdən olan kadrları təqdim edirik:(Big.az)

