Bildiyiniz kimi, yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) bu gün keçirilən iclasında partiyanın Siyasi Şurası ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vəzifərini itirənlər arasında bir neçə icra başçıları da var. Onların siyahısını təqdim edirik:



Asif Əsgərov - Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Abdin Fərzəliyev - Nərimanov rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Şahin Məmmədov - Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı

Seymur Orucov - Ağstafa rayon İcra hakimiyyətinin başçısı. (Unikal.şorg)

