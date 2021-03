COVID-19 vaksini istehsalçıları nə qədər qazanıb?

Koronavirus pandemiyasının vaksin istehsalçılarına külli miqdarda gəlir gətirdiyi heç kəs üçün sirr deyil.

“Haber Global”ın “The Guardian” nəşrinə istinadən yaydığı məlumata görə, vaksinasiya prosesindən ən çox gəlir qazanan şirkətlər arasında “BioNTech” və “Pfizer” cütlüyü ilk yerdədir. Şirkətlərin vaksin satışından 15 milyard dollar gəlir qazanacağı proqnozlaşdırılır. Digər tərəfdən, son bir ildə “Pfizer” səhmlərinin 1.8%, “BioNTech” səhmlərinin isə 156% bahalaşması səbəbindən şirkətlərin məcmu gəlirlərinin 30 milyard dollara çata biləcəyi gözlənilir.

ABŞ-ın “Moderna” şirkəti də pandemiyadan qazanclı çıxanlar arasında yer alır. Şirkətin bu ili 18,4 milyard dollar gəlirlə başa vuracağı bildirilir.

“Johnson Johnson” şirkəti də vaksin işinə bir qədər gec başlamasına baxmayaraq, cari ili 10 milyard dollarlıq gəlirlə tamamlaya bilər.

Adıçəkilən şirkətlərlə yanaşı, pandemiya dövründə Çinin “Sinovac”, ABŞ-ın “Novovax” və Rusiya peyvənd istehsalçılarının da külli miqdarda vəsait qazandıqları bildirilir.

