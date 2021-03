Fransız milyarder, millətvəkili Olivier Dassault helikopter qəzasında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 69 yaşlı millətvəkilinin olduğu helikopter, Dassaultdan Doviye uçarkan naməlum səbəbdən qəzaya uğrayıb. Hadisə zamanı milyarder iş adamı ilə yanaşı pilot da həyatını itirib. Prezident Emmanuel Makron qəza ilə bağlı millətvəkilinin ailəsinə başsağlığı verib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.