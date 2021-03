Türkiyənin tanınmış aktyoru Rasim Öztürk 62 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl səhhəti qəfil pisləşən aktyor, müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Qeyd edək ki, teatr və kino aktyoru Rasim Öztürk çox sayda filmdə və səhnə işində baş rol ifaçısı olub. Türkiyənin sevilən aktyorları arasında yer alan Öztürkün vəfatı ilə əlaqədar, sənətçilərlə yanaşı hökumət və dövlət nümayəndələri də başsağlığı mesajları yayımlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

