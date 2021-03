Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda yeni tarif mexanizimi tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci ilə dair hesabatında bildirilib.

Sənəddə qeyd olunub ki, bu zaman mütərəqqi beynəlxalq təcrübə nəzərə alınacaq.



Hazırda ictimai nəqliyyatdan güzəştli və nağdsız istifadə ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün hazırlıq işləri görülür.

Qeyd edək ki, hazırda avtobus və metro daşınması xidmətlərinin qiymətini Tarif şurası müəyyən edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.